07 ноября, 19:30

Спорт

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября. А 14 ноября в Международном центе самбо в "Лужниках" проведут мастер-класс для детей с 12 до 16 лет.

Кроме того, 26 ноября во дворце спорта "Некрасовка" пройдет занятие по рукопашному бою для спортсменов с 6 до 11 лет. А 30 ноября в центре современного пятиборья "Северный" будет мастер-класс по тайскому боксу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

