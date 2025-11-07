День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября. А 14 ноября в Международном центе самбо в "Лужниках" проведут мастер-класс для детей с 12 до 16 лет.

Кроме того, 26 ноября во дворце спорта "Некрасовка" пройдет занятие по рукопашному бою для спортсменов с 6 до 11 лет. А 30 ноября в центре современного пятиборья "Северный" будет мастер-класс по тайскому боксу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.