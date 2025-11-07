Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 08:00

Спорт

"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России

"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России

Москвичи посетили бесплатные тренировки более 2 млн раз

Москвичи посетили бесплатные тренировки более 2 млн раз с января по сентябрь

"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

В столице проходит матч "Спартак" – "Локомотив"

"Новости дня": занятия по оздоровительной гимнастике организовали в Кунцеве

Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию

Москвичи посетили бесплатные тренировки более 2 млн раз с января по сентябрь

Бесплатные секции по более чем 70 видам спорта открыты в Москве

"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России. Накануне он обыграл "Локомотив". Две столичные команды встретились на домашнем поле победителей. Игра закончилась со счетом 3:1.

"Торпедо" одержало пятую победу подряд в Континентальной Хоккейной Лиге. Нижегородская команда обыграла ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика