"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России
"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России. Накануне он обыграл "Локомотив". Две столичные команды встретились на домашнем поле победителей. Игра закончилась со счетом 3:1.
"Торпедо" одержало пятую победу подряд в Континентальной Хоккейной Лиге. Нижегородская команда обыграла ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве.
