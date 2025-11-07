"Спартак" сделал заявку на выход в полуфинал Кубка России. Накануне он обыграл "Локомотив". Две столичные команды встретились на домашнем поле победителей. Игра закончилась со счетом 3:1.

"Торпедо" одержало пятую победу подряд в Континентальной Хоккейной Лиге. Нижегородская команда обыграла ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве.

