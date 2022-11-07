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Футболист Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом

Футболист Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом

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Футболист Артем Дзюба ушел из турецкого футбольного клуба Адана Демирспор. Контракт расторгли по взаимному согласию, сообщается на сайте клуба.

В команде российский форвард выступал с августа, в пяти играх он забил один мяч, а в двух последних матчах не попал в заявку. Сам Дзюба пока не комментировал ситуацию. В околофутбольной среде предполагают, что решение может быть связано с перспективой контракта в Европе или с желанием завершить карьеру. Также в числе возможных причин ухода – игрок просто не подходил под схему главного тренера.

Дзюба с 2015 года выступал за российский ФК "Зенит", вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России. Он лучший бомбардир в истории российской премьер-лиги, а с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России – у каждого на счету по 30 мячей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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