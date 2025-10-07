Российский теннисист Медведев в шестой раз обыграл Давидовича-Фокину в Китае

Российский теннисист Даниил Медведев шестой раз в карьере обыграл Алехандро Давидовича-Фокину в Китае. Матч длился 1 час и 51 минуту. Он завершился со счетом 6:3, 7:6. Российский теннисист вышел в четвертый круг турнира категории "Мастерс" в Шанхае. Теперь ему предстоит встреча с американцем Ленером Тьеном, которому он ранее уступил на соревнованиях в Пекине.

Питерский хоккейный клуб СКА проиграл четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз команда уступила в гостях в Ярославле местному "Локомотиву" со счетом 2:4.

Победой сборной России завершился турнир по баскетболу 3х3 на Играх стран СНГ в Азербайджане. Команда в составе Кирилла Каштанова, Никиты Симаева, Сергея Чигишова и Тимофея Шошина не оставила шансов соперникам по полуфиналу из Узбекистана. Игра закончилась со счетом 9:1.

