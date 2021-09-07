В Москве проходит отборочный матч ЧМ по футболу-2022 Россия-Мальта

В Москве проходит отборочный матч ЧМ по футболу между Россией и Мальтой.

Сейчас счет 1:0 в пользу российской сборной. Отличился капитан команды Федор Смолов, забивший гол на 10 минуте матча.

Из-за коронавирусных ограничений трибуны на сегодняшней игре заполнены частично. Максимальная вместимость стадиона составила 30% – матч смогли посетить меньше 14 тысяч зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.