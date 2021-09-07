10 лет назад хоккеисты "Локомотива" и сотрудники клуба погибли в авиакатастрофе

Вся хоккейная Россия вспоминает игроков ярославского "Локомотива", которые ровно 10 лет назад погибли в авиакатастрофе.

Самолет Як-42Д авиакомпании "Як Сервис" должен был доставить команду в Минск, на первый матч нового сезона КХЛ. При разгоне лайнер выкатился за пределы полосы, оторвался от голой земли, не смог набрать высоту и врезался в радиомаяк. Погибли все 37 пассажиров: хоккеисты и работники клуба и все 8 членов экипажа.

Сегодня, 7 сентября, омичи несут к стадиону "Арена 2000" цветы и зажигают свечи в память о погибших спортсменах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.