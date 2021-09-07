Главный тренер сборной РФ по футболу ввел строгие ограничения в питании спортсменов

Валерий Карпин запретил футболистам сборной России по футболу употреблять сахар. Решение временное, но жесткое.

Без тортика, шоколадки и конфетки никто не умрет, отметил суровый тренер. Он сравнил питание спортсменов с бензином. По словам Карпина, в хорошую машину 92-ой бензин не заливают, правильное питание – это 98-ой.

7 сентября нашей сборной предстоит третья встреча под руководством Карпина с Мальтой. Матч пройдет в Москве. Ранее футболисты сыграли вничью с командой Хорватии и победили киприотов со счетом 2:0. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.