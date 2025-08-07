Форма поиска по сайту

07 августа, 17:30

Неделя баскетбола стартовала в "Лужниках" в рамках спортивного фестиваля

Неделя баскетбола стартовала в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Программа мероприятия включила в себя тренировки, мастер-классы, мини-турниры с чемпионами и многое другое.

Например, в пятницу, 8 августа, там пройдет Кубок России по баскетбольному двоеборью. После этого участников ждет автограф-сессия с президентом РФБ Андреем Кириленко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортфестивалигородвидеоАлина ГилеваКристина Шашкова

