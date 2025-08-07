Сборная России сыграет с Катаром в товарищеском матче

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара. Встреча состоится в сентябре в городе Эр-Райян. Это будет пятая игра между командами. Ранее сборные одержали по одной победе и дважды сыграли вничью. До встречи с Катаром российская команда проведет еще один товарищеский матч с Иорданией.

В Москву 7 августе прибудет колумбийский футболист Даниэль Руис. Он подпишет контракт с ЦСКА сроком на один год. Клуб арендовал игрока у команды "Мильонариос" с правом выкупа при выполнении ряда условий. Руис выступает за колумбийский клуб с 2021 года, провел 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи.

