07 августа, 08:00

Сборная России сыграет с Катаром в товарищеском матче

Площадки "Московского спорта" открылись для жителей и гостей столицы

Москвичей приглашают на тренировки с инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках"

Площадки фестиваля городских видов спорта расположились в парках по всей Москве

В столице открыли 41 площадку для турнира "Герои шахматной доски: Москва"

Новости мира: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек

Российский хоккеист Виталий Кравцов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивные кластеры и маршруты для прогулок появятся в Москве на месте пустырей

Гостям и жителям столицы рассказали, где найти спортивные площадки "Московского спорта"

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара. Встреча состоится в сентябре в городе Эр-Райян. Это будет пятая игра между командами. Ранее сборные одержали по одной победе и дважды сыграли вничью. До встречи с Катаром российская команда проведет еще один товарищеский матч с Иорданией.

В Москву 7 августе прибудет колумбийский футболист Даниэль Руис. Он подпишет контракт с ЦСКА сроком на один год. Клуб арендовал игрока у команды "Мильонариос" с правом выкупа при выполнении ряда условий. Руис выступает за колумбийский клуб с 2021 года, провел 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

