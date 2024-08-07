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07 августа, 16:45

Спорт

У словенских спортсменов похитили запчасти от велосипедов на Олимпиаде в Париже

У словенских спортсменов похитили запчасти от велосипедов на Олимпиаде в Париже

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У спортсменов из Словении похитили запчасти от велосипедов. Сумма ущерба оценивается в 2,5 тысячи евро. Оборудование хранилось в незапертом шкафчике. Тренер команды уже обратился в полицию.

Тем временем у сотрудницы Олимпийской сборной Индонезии по бадминтону украли 53 тысячи евро. У нее похитили сумочку, в которой были не только деньги для команды, но еще и кредитные карты, и паспорта спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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