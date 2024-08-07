Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 15:45

Спорт

Количество столичных ФОКов станет в два раза больше к 2030 году

Количество столичных ФОКов станет в два раза больше к 2030 году

Организаторы ОИ в пятый раз отменили тренировки по триатлону в Сене из-за грязной воды

Более 200 спортивных объектов построят в Москве к 2030 году

Москвичи смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге в честь Дня физкультурника

МОК не прокомментировал инцидент с соревнованиями по триатлону в грязной Сене

Прокуратура Парижа отчиталась о расследовании против недовольных церемонией открытия ОИ

Зрители ОИ-2024 стали возмущаться победам трансгендеров в соревнованиях по женскому боксу

"Это Москва. Социальный блок": яхта и парус

Итальянский спортсмен ночевал на улице из-за жары в номере Олимпийской деревни в Париже

"Ночной забег" прошел в "Лужниках"

К 2030 году в Москве станет в два раза больше физкультурно-оздоровительных комплексов. Их строят в шаговой доступности от жилых домов.

На данный момент столичные спортсмены и любители тренируются в новых ФОКах на бульваре Дмитрия Донского, на Чертановской улице, в Раменках и во многих других районах города. Подробнее о том, где еще появятся новые комплексы и как изменились спортивные объекты столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕвгений ДукоАлина ГилеваАнастасия Тареева
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика