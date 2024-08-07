Количество столичных ФОКов станет в два раза больше к 2030 году

К 2030 году в Москве станет в два раза больше физкультурно-оздоровительных комплексов. Их строят в шаговой доступности от жилых домов.

На данный момент столичные спортсмены и любители тренируются в новых ФОКах на бульваре Дмитрия Донского, на Чертановской улице, в Раменках и во многих других районах города. Подробнее о том, где еще появятся новые комплексы и как изменились спортивные объекты столицы, – в эфире телеканала Москва 24.



