Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника прошел в Москве и по всей России. Праздник традиционно отмечают в первое воскресенье августа.

В столице забег проходил в "Лужниках". Там организовали несколько дистанций: на 500 метров, на 1,5 тысячи метров, на 10 километров. На открытии присутствовал генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

