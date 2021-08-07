Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Мужская сборная уступила в финале команде Франции.

Золото по художественной гимнастике не досталось нашим спортсменкам. Олимпийский комитет опубликовал кадры после объявления результатов. В индивидуальном многоборье Дина Аверина взяла серебро. Ее сестра Арина на четвертом месте.

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Это уже 20-я медаль высшей пробы у сборной.

Ранее российские синхронистки взяли золото в групповых соревнованиях. В сумме за две программы они набрали более 196-и баллов.

Еще одна золотая медаль у нашего борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева. Он стал уже двукратным олимпийским чемпионом.

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