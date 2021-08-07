Впервые за 25 лет российские гимнасты не взяли золото

Впервые за 25 лет золото Олимпиады по художественной гимнастике не досталось российским спортсменкам. Олимпийский комитет опубликовал кадры после объявления результатов. Сестры Аверины в слезах.

В индивидуальном многоборье Дина Аверина взяла серебро. Ее сестра Арина – на четвертом месте. Золото выиграла спортсменка из Израиля Линой Ашрам. К ее выступлению у профессионалов много вопросов, как и к судейству. Ашрам обогнала Дину всего не несколько сотых балла. Выступления спортсменок прокомментировала первый тренер Авериных – Лариса Белова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

