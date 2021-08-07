Российские синхронистки выиграли золото в групповых соревнованиях на ОИ

Российские синхронистки завоевали золотые медали в групповых соревнованиях на Олимпиаде.

Еще одно золото команде ОКР принес борец вольного стила Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 килограммов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.