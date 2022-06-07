Тутберидзе назвала фейком сообщения о переезде в США

Мир фигурного катания взбудоражила новость о том, что тренер Этери Тутберидзе планирует переехать в США и работать с местными спортсменами.

В американской прессе даже появилась информация о том, что дочь Этери Георгиевны, фигуристка Диана Дэвис, скоро может быть зачислена в сборную США. Но сама Тутберидзе назвала все эти сообщения фейком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.