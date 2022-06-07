Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований

Международный союз конькобежцев на конгрессе в Пхукете продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет на выступления будет действовать до особого решения совета либо конгресса. Он касается конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов.

При этом накануне представителям России разрешили принимать участие в работе самой международной федерации и даже избираться в ней на руководящие должности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.