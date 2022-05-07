Фанаты питерского Зенита продолжают праздновать досрочную победу футбольного клуба в Чемпионате России. Команда Сергея Семака стала победителем чемпионата в четвертый раз подряд.

Сегодня состоялся матч в рамках Российской премьер-лиги Зенит – Химки, который закончился победой питерского клуба со счетом 1:0.

Кроме того, московский Спартак сохранит свое место в ФНЛ.

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