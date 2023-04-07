Новости часа: новые регионы включат в российскую систему спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые регионы включат в российскую систему спорта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

До 8 баллов обещают на дорогах Москвы вечером в пятницу, 7 апреля. ЦОДД порекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт.

Спрос на майские туры по России вырос за год на 50%, несмотря на рост цен на 15%. Таковы данные АТОР.