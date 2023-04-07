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07 апреля, 16:30

Спорт

Новости часа: новые регионы включат в российскую систему спорта

Новости часа: новые регионы включат в российскую систему спорта

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

В Москве стартовал беговой сезон – Собянин

Александр Емельяненко задержал вылет самолета Екатеринбург – Москва

Новости часа: москвичи могут записаться в секции по 70 популярным видам спорта

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Тяжелоатлет Франц Мюллер сдвинул с места поезд весом в 81 тонн в Перу

Попугай вылетел на поле в момент футбольного матча в Португалии

Новости часа: сотни километров газопроводов восстановлены в новых регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые регионы включат в российскую систему спорта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

До 8 баллов обещают на дорогах Москвы вечером в пятницу, 7 апреля. ЦОДД порекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт.

Спрос на майские туры по России вырос за год на 50%, несмотря на рост цен на 15%. Таковы данные АТОР.

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