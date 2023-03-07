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Новости мира: Джокович снялся с соревнований после отказа во въезде в США

Новости мира: Джокович снялся с соревнований после отказа во въезде в США

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Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с соревнований после отказа во въезде в США. Дело в том, что спортсмен не прививался от коронавируса, а въезд в Штатах гражданам без вакцинации запрещен до 11 мая. Из-за нежелания прививаться спортсмен уже пропустил несколько престижных соревнований.

Неудачей закончилась четвертая попытка запуска японской ракеты. Новая ракета-носитель Н3 не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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