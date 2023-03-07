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Спорт

Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер на два года

Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер на два года

Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года

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Наставницу российской сборной по художественной гимнастике Ирину Винер дисквалифицировали на два года. Она не сможет работать на международных соревнованиях и получать официальные аккредитации на них.

Решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики. Поводом для санкций стала резкая критика тренера в отношении судейства на Олимпийских играх в Токио. В индивидуальном многоборье сборная России впервые с 1996 года не завоевала золотые медали. Дину Аверину опередила израильтянка Линой Ашрам. Судьи отдали ей предпочтение, несмотря на грубейшую ошибку – во время выступления она выронила ленту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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