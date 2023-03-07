Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер на два года

Наставницу российской сборной по художественной гимнастике Ирину Винер дисквалифицировали на два года. Она не сможет работать на международных соревнованиях и получать официальные аккредитации на них.

Решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики. Поводом для санкций стала резкая критика тренера в отношении судейства на Олимпийских играх в Токио. В индивидуальном многоборье сборная России впервые с 1996 года не завоевала золотые медали. Дину Аверину опередила израильтянка Линой Ашрам. Судьи отдали ей предпочтение, несмотря на грубейшую ошибку – во время выступления она выронила ленту.

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