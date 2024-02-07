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07 февраля, 13:00

Спорт

Москвичам рассказали, как провести День зимних видов спорта

Москвичам рассказали, как провести День зимних видов спорта

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В столице отмечается День зимних видов спорта. Москвичи могут провести праздник активно: в городе работают почти 1 400 катков с натуральным и искусственным льдом, есть свыше 230 километров лыжных трасс, а также склоны для катания на горных лыжах и сноуборде.

Тренироваться можно как самостоятельно, так и с опытными наставниками – занятия проводят в рамках проекта "Мой спортивный район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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