Врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

Фигуристу Роману Костомарову из-за гангрены ампутировали часть ноги. Об этом сообщили информагентства.

На данный момент спортсмен находится в больнице в Коммунарке. Туда его привезли в тяжелом состоянии с пневмонией и подключили к аппарату ЭКМО. Однако после этого у фигуриста возникли проблемы с кровообращением.

Врач объяснил, почему гангрена могла возникнуть на ногах спортсмена. По его словам, есть вероятность, что тяжелое состояние фигуриста спровоцировало тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.