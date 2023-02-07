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Спорт

Врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

Врач прокомментировал состояние Романа Костомарова

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Фигуристу Роману Костомарову из-за гангрены ампутировали часть ноги. Об этом сообщили информагентства.

На данный момент спортсмен находится в больнице в Коммунарке. Туда его привезли в тяжелом состоянии с пневмонией и подключили к аппарату ЭКМО. Однако после этого у фигуриста возникли проблемы с кровообращением.

Врач объяснил, почему гангрена могла возникнуть на ногах спортсмена. По его словам, есть вероятность, что тяжелое состояние фигуриста спровоцировало тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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