Костомарову ампутировали обе стопы – СМИ

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что операция прошла по плану. Костомаров находится в сознании, ему становится лучше. В настоящий момент врачи борются за руки.

Олимпийский чемпион попал в больницу 10 января с пневмонией. Состояние его стремительно ухудшалось, поэтому спортсмена подключили к ЭКМО. Позднее необходимость в этом отпала, однако у фигуриста сохранялся сепсис и были проблемы с кровообращением.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.