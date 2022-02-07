Российские и канадские хоккеистки провели встречу в медицинских масках

Олимпийский комитет России назвал трагикомичным хоккейный матч между россиянками и канадками. Он начался с опозданием на час. Россиянкам вовремя не сделали тест на коронавирус, а канадки отказались выходить на лед. Позднее они договорились играть в масках.

Такого в мировом спорте еще не было. Перед самой игрой на карантин отправили одну спортсменку из Канады из-за положительного теста. После игры выявили коронавирус у троих россиянок.

Матч выиграли канадки со счетом 6:1. Теперь Россия будет играть с Финляндией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.