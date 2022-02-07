Российские и канадские хоккеистки сыграли матч в медицинских масках

Хоккейный матч в медицинских масках – такого в мировом спорте еще не было. Женская команда из Канады отказалась играть со сборной ОКР из-за того, что российских спортсменкам не успели во время сделать тесты.

На лед канадки все-таки вышли, но с опозданием на час и в масках. Олимпийский комитет России в своем Twitter назвал ситуацию трагикомичной. Еще и потому, что прямо перед игрой у одной из канадских спортсменок оказался положительный тест и ее отправили в гостиницу.

Уже после встречи пришел результат россиянок, коронавирус обнаружили у трех спортсменок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.