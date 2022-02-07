Российская конькобежка Серегина не смогла занять призовое место

Российская конькобежка Елена Серегина не сумела выйти в финал соревнований по шорт-треку на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

О конькобежке Елене Серегиной рассказала ее подруга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.