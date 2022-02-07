Сборная ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро Олимпиады в Пекине

Сборная ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место на Олимпиаде среди смешанных команд.

Россияне в составе Ирины Аввакумовой, Данила Садреева, Ирмы Махини и Евгения Климова набрали 890,3 балла по итогам четырех попыток.