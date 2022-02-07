Губерниев считает, что Буртасова может принести России медаль в индивидуальной гонке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о грядущей индивидуальной гонке по биатлону на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

"Биатлонистки 15 километров, кто-то из наших в медалях, я думаю. Причем ставлю на Бурдасову. Кто сделает ноль, тот и победит. Либо будем в тройке, либо проиграем вдрызг", – сказал Губерниев.

Женская индивидуальная гонка пройдет 7 февраля.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило распоряжение о вознаграждениях для спортсменов, ставших победителями и призерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

Обладатели золотой медали получат по 4 миллиона рублей, за серебряную медаль полагается 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Кроме того, вознаграждения получат тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.