Российские и канадские хоккеистки провели матч в медицинских масках

В рубрике "Сборная по лайкам" телезрителям рассказывают, что происходит на Олимпиаде в Пекине.

Российские хоккеистки уступили канадкам в матче группового этапа со счетом 6:1. А начало матча перенесли на час, так как не было результатов теста на COVID-19 у российских спортсменок.

Кроме того, хоккеисткам пришлось играть в медицинских масках. Такого на соревнованиях еще не было. Российские спортсменки сняли маски только после второго периода. Однако хоккеистки их Канады продолжили играть в них.

Перед началом игры одну из хоккеисток сборной Канады отправили в гостиницу с положительным тестом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.