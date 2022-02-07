Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

07:45

Болельщики футбольных клубов РПЛ объявили бойкот Fan ID

спорт видео Иван Лозовой

Фанаты 15 из 16 российских футбольных клубов объявили бойкот электронным паспортам болельщиков Fan ID. Они просто отказались от посещения матчей. К бойкоту не присоединились только активные поклонники чеченского "Ахмата" из Грозного. В футбольных фан-клубах систему Fan ID считают необоснованной и избыточной.

Закон о введении Fan ID вступит в силу уже 1 июня. Документ потребуется для покупки билетов и посещения спортивных мероприятий. Впервые паспорт болельщика использовали на Кубке конфедераций 2017 года и Чемпионате мира 2018 года. Без него нельзя было пройти на стадионы и в фан-зоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать