Болельщики футбольных клубов РПЛ объявили бойкот Fan ID

Фанаты 15 из 16 российских футбольных клубов объявили бойкот электронным паспортам болельщиков Fan ID. Они просто отказались от посещения матчей. К бойкоту не присоединились только активные поклонники чеченского "Ахмата" из Грозного. В футбольных фан-клубах систему Fan ID считают необоснованной и избыточной.

Закон о введении Fan ID вступит в силу уже 1 июня. Документ потребуется для покупки билетов и посещения спортивных мероприятий. Впервые паспорт болельщика использовали на Кубке конфедераций 2017 года и Чемпионате мира 2018 года. Без него нельзя было пройти на стадионы и в фан-зоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.