Москвичам рассказали, какие соревнования пройдут на Олимпийских играх 7 февраля

7 февраля на олимпийских аренах разыграют 9 комплектов медалей. В 12:00 по московскому времени биатлонистки выявят сильнейшую в индивидуальной гонке. У горнолыжников соревнования начнутся раньше. Уже идет мужской финал в скоростном спуске, после него состоится женский – в гигантском слаломе.

Женская ледовая гонка на 1 500 метров начнется в 11:30. На олимпийских трамплинах смешанные командные соревнования будут в 14:45. Также в этот день завершится командный турнир фигуристов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.