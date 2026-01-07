ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче Чемпионата КХЛ со счетом 4:2

ЦСКА одержал победу над минским "Динамо" в домашнем матче регулярного сезона Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Это уже четвертая победа армейцев в последних пяти играх. В результате ЦСКА набрал 52 очка и занимает шестое место в Западной конференции, тогда как "Динамо" с 57 очками идет третьим.

Международная федерация лыжного спорта присвоила нейтральный статус российским сноубордистам Ярославу Степанко, Арсению Томину, Кристине Пауль и тренеру сборной России по фристайлу Максиму Клокову. Ранее спортивный арбитражный суд признал незаконным запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

