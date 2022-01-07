Москвичи рассказали об очередях на горнолыжных курортах

Москвичи жалуются на огромные очереди на горнолыжных курортах в регионах РФ.

На подмосковных склонах тоже уже не так свободно, как раньше. Большой наплыв посетителей отмечается в Сорочанах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.