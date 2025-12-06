Всероссийский день хоккея отметят на катках ВДНХ и в парке "Останкино". Для гостей подготовили баталии на льду с чемпионами мира, мастер-классы и конкурсы.

Также здесь пройдут фиджитал-турнир с участием известных блогеров, автограф и фотосессии с легендарными игроками и тренерами. Самые активные гости праздника и победители конкурсов получат подарки и памятные сувениры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.