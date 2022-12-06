Глава Федерации футбола Камеруна ударил болельщика на чемпионате мира в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Сеть попало видео, на котором легенда ФК "Барселона" Самюэль Это'О, возглавляющий Федерацию футбола Камеруна, ударил ногой болельщика с камерой. Все случилось после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Как сообщили СМИ, пинок получил алжирец, который спросил у экс-нападающего "Анжи", сколько он заплатил судьям матча отборочного цикла к мундиалю между Алжиром и Камеруном, где последние выиграли со счетом 1:2. Благодаря той победе камерунцы отобрались на ЧМ в Катаре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.