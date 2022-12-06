Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Спорт

Глава Федерации футбола Камеруна ударил болельщика на чемпионате мира в Катаре

Глава Федерации футбола Камеруна ударил болельщика на чемпионате мира в Катаре

Футболист Пеле подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи на ЧМ

"Ночная смена": драка с участием Лепса и победа Хорватии в матче ЧМ по футболу в Катаре

Счет между Бразилией и Южной Кореей по итогам первого матча составил 4:0

Матч Бразилии и Южной Кореи стартовал на ЧМ по футболу

Сборная Англии встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ по футболу

Первая лыжная гонка в этом сезоне прошла в Марьине

Сборная Англии обыграла Сенегал в матче на ЧМ в Катаре

Сборная Нидерландов обыграла США на ЧМ по футболу в Катаре

Команды Франции и Англии вышли в 1/4 ЧМ по футболу в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Сеть попало видео, на котором легенда ФК "Барселона" Самюэль Это'О, возглавляющий Федерацию футбола Камеруна, ударил ногой болельщика с камерой. Все случилось после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Как сообщили СМИ, пинок получил алжирец, который спросил у экс-нападающего "Анжи", сколько он заплатил судьям матча отборочного цикла к мундиалю между Алжиром и Камеруном, где последние выиграли со счетом 1:2. Благодаря той победе камерунцы отобрались на ЧМ в Катаре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика