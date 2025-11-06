06 ноября, 19:30Спорт
ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию. Победу присудили россиянке Анне Щербаковой. Второе место взяла еще одна российская фигуристка Александра Игнатова. Третье – бельгийка Луна Хендрикс.
Фигуристку Камилу Валиеву официально лишили золота. Результаты спортсменки аннулировали за нарушение антидопинговых правил, ее дисквалифицировали на четыре года. В конце октября фигуристке разрешили снова приступить к тренировкам.
