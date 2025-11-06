Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию. Победу присудили россиянке Анне Щербаковой. Второе место взяла еще одна российская фигуристка Александра Игнатова. Третье – бельгийка Луна Хендрикс.

Фигуристку Камилу Валиеву официально лишили золота. Результаты спортсменки аннулировали за нарушение антидопинговых правил, ее дисквалифицировали на четыре года. В конце октября фигуристке разрешили снова приступить к тренировкам.

