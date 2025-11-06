Форма поиска по сайту

06 ноября, 07:00

Спорт

Гонка дронов состоялась на стадионе в Самаре в рамках форума "Россия – спортивная держава"

Гонка дронов состоялась на стадионе "Самара Арена" в рамках форума "Россия – спортивная держава". В турнире приняли участие свыше 60 спортсменов из 14 регионов страны.

В финале зрители и гости форума смогли попробовать себя в роли пилота на мастер-классах. Им предложили поиграть в дрон-баскетбол, полетать на виртуальном дроне в симуляторе, собрать квадрокоптер и увидеть гонку глазами спортсменов в FPV-очках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Егор БедуляПолина Брабец

