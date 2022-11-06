Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам за один клуб. В мачте против "Аризона Койотс" он забросил 787 шайбу за "Вашингтон Кэпиталз".

Больше шайб за одну команду в истории Национальной хоккейной лиги никто не забрасывал. Поклонники хоккея заметили, что "Вашингтон" вышел на лед в форме, аналогичной той, в которой Овечкин дебютировал за команду в 2004 году.

Также сообщается, что Артем Дзюба больше не будет выступать за турецкий клуб – футболист расторг контракт с командой "Адана Демирспор".

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