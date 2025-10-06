Форма поиска по сайту

Новости

06 октября, 17:30

Спорт

Окружные соревнования по настольному теннису пройдут в Москве 9 октября

Новости регионов: во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею

"Флорида Пантерз" обыграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" в предсезонном матче НХЛ

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике прошли в выходные

Беговой сезон в Москве завершился масштабным спортивным фестивалем

Сезон большого бега в Москве завершился фестивалем "Моя столица"

Награждение победителей полумарафона фестиваля "Моя столица" началось в Москве

Участники фестиваля "Моя столица" начали готовиться к 10-километровому забегу

Окружные соревнования по настольному теннису пройдут в рамках спартакиады "Спорт без преград". Принять в них участие можно будет в центре соцобслуживания "Марьино" в Москве 9 октября.

В субботу, 11 октября, в спорткомплексе "Движение" состоится турнир по шашкам. На следующий день в комплексе "Вешняки" пройдет финал соревнований по плаванию.

Кроме того, 16 октября на стадионе "Черемушки" определят победителя в мини-футболе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

