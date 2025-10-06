Окружные соревнования по настольному теннису пройдут в Москве 9 октября

Окружные соревнования по настольному теннису пройдут в рамках спартакиады "Спорт без преград". Принять в них участие можно будет в центре соцобслуживания "Марьино" в Москве 9 октября.

В субботу, 11 октября, в спорткомплексе "Движение" состоится турнир по шашкам. На следующий день в комплексе "Вешняки" пройдет финал соревнований по плаванию.

Кроме того, 16 октября на стадионе "Черемушки" определят победителя в мини-футболе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

