Фестиваль технических видов спорта прошел в Москве

Дави на газ: в Центре технических видов спорта "Москва" в Печатниках прошел фестиваль для фанатов скорости. Он собрал на одной площадке поклонников автоспорта, профессиональных гонщиков и владельцев уникальной техники.

Для гостей мероприятия подготовили масштабную программу, объединяющую 11 дисциплин технических видов спорта. Среди них – турнир по дрифту, Кубок Москвы по мотокроссу и 12-часовая картинг-гонка на выносливость.

Впервые в столице состоялось соревнование "Yuka Drive Fest Джимхана". Его участники проходили специальный маршрут, совмещающий элементы ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения. Лучшие пилоты страны продемонстрировали навыки управления машинами в ограниченном пространстве.

Кроме того, зрители увидели показательные выступления профессионалов мотофристайла и гонщиков команды "КАМАЗ-мастер". Все желающие могли посетить выставку тюнингованных автомобилей, покататься на дрифт-такси и поучаствовать в различных активностях.

В атмосферу рева моторов и запаха жженой резины погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.



