Елена Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Избиралась атлетка не по квоте России, а по итогам голосования спортсменов, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Вместе с Исинбаевой проверку со стороны МОК прошел и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он удержал свои позиции в комиссии МОК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.