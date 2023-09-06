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06 сентября, 07:30

Спорт

Елена Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК

Елена Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Избиралась атлетка не по квоте России, а по итогам голосования спортсменов, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Вместе с Исинбаевой проверку со стороны МОК прошел и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он удержал свои позиции в комиссии МОК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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