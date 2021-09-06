Российские паралимпийцы не заразились коронавирусом на Играх

Ни один российский спортсмен не заболел коронавирусом во время Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, которое готовило спортсменов к Играм.

Ранее выступление российских спортсменов на Паралимпиаде признал успешным Оперативный штаб по подготовке к Играм. В понедельник, 6 сентября, чемпионов встречали в Шереметьево, а затем чествовали на Красной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.