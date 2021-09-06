Тысячи болельщиков собрались на Красной площади

На Красной площади собрались тысячи фанатов в ожидании российских паралимпийцев. Прилетевших из Токио спортсменов также встречают представители различных спортивных федераций, родные, близкие и известные музыканты и деятели культуры.

В честь победителей и призеров Паралимпиады поднимут российский флаг и прозвучит гимн страны.

Паралимпиада в Токио завершилась 5 сентября. Российские спортсмены выиграли 118 медалей, из которых 36 золотые, 33 серебряные и 49 бронзовых, и заняли четвертое место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.