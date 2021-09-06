Российская легкоатлетка Паутова прибыла в аэропорт Шереметьево

Самолет с российскими паралимпийцами приземлился в Шереметьево. Среди прибывших – легкоатлетка Елена Паутова. Она заняла второе место в марафоне на Паралимпийских играх в Токио. Россиянка преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд.

"Я довольна, но так как у меня амбиции высокие, хотелось бы большего. Рассчитывали на большее. В то же время я понимаю, в чем причина, почему не сложилось, как хотелось", – поделилась легкоатлетка.

Из аэропорта Шереметьево спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их будут ждать представители различных спортивных федераций, родные и близкие атлетов, известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады поднимут российский флаг, прозвучит гимн страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.