Российский пловец Жданов прибыл в аэропорт Шереметьево

Самолет с российскими паралимпийцами приземлился в Шереметьево. Среди прибывших – пловец Роман Жданов. Он завоевал пять медалей Паралимпиады, установил мировые рекорды и стал знаменосцем сборной ПКР на церемонии закрытия Игр.

"С силами, наверное, собрался со всеми, и получилось. Подготовка не прошла зря", – поделился пловец.

Из аэропорта Шереметьево спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их будут ждать представители различных спортивных федераций, родные и близкие атлетов, известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады поднимут российский флаг, и прозвучит гимн страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.