Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр

Российские спортсмены заняли четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. В копилке российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.

Победу в медальном зачете одержала команда Китая. Второй стала сборная Великобритании, замкнула тройку лучших команда США.

Российские паралимпийцы из-за санкций СAS выступали в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа "Агитос" с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов и под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.