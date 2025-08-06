Москвичей приглашают на тренировки с инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках"

В рамках проекта "ГТО в парках" в Москве пройдут тренировки с профессиональными инструкторами. Там же можно будет сдать нормативы ГТО.

Присоединиться к занятиям можно в 10 локациях города, в том числе в народном парке "Панфиловский", музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", а также в парках "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Всех желающих также ждут в парках Измайловском, Олимпийской деревни, "Академическом", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.