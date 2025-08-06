Форма поиска по сайту

06 августа, 12:30

Спорт

Площадки фестиваля городских видов спорта расположились в парках по всей Москве

В Москве проходит фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице. Среди них – локации у Большого городского пруда в Зеленограде, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и зоне отдыха "Тропарево".

Спортивные активности также доступны в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы. Жители и гости города могут принять участие в различных спортивных мероприятиях на свежем воздухе.

