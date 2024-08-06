МОК не прокомментировал инцидент с соревнованиями по триатлону в грязной Сене

Международный олимпийский комитет (МОК) не прокомментировал инцидент, связанный с проведением соревнований по триатлону в грязной Сене. Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан сообщил, что заболевания атлетов кишечными инфекциями не связаны с качеством воды в столичной реке. Чиновник заявил, что пробы воды, которые взяли перед соревнованиями пловцов, были превосходными.

Кроме того, зрители Олимпийских игр в Париже стали возмущаться, что дважды в соревнованиях по женскому боксу победу одержали трансгендеры. Инцидент касается спортсмена Имана Хелифа из Алжира и представителя Тайваня Линь Юйтин.

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